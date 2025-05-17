¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

aumento salarial Mona Jiménez Superior Tribunal de Justicia
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 17 de mayo

Por El Litoral

Sabado, 17 de mayo de 2025 a las 07:32

Corrientes bajo alerta amarilla: cuándo llegan las precipitaciones

Con nuevas veredas y rampas, habilitaron una plaza en un barrio capitalino

Tras demorar a un joven, comprobaron que llevaba cuchillos

Un hombre murió tras el choque entre un camión y una moto en Corrientes

Alerta en un barrio de Corrientes por la presencia masiva de serpientes

El pueblo de Corrientes elegido para para representar al país en el Best Tourism Villages

Valdés: “La salud pública creció un 120 % y eso demuestra que la priorizamos”

En Corrientes, Rosatti propuso volver a un federalismo cercano, pensado desde la comunidad







 

