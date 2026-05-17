Vilas cedió la punta en el campeonato del Turismo Carretera 2000

Una fin de semana complicado tuvo Ignacio Vilas en La Plata donde se disputó la quinta fecha del Campeonato 2026 del Turismo Carretera 2000. El goyano sufrió un par de sanciones, quedó relegado en las posiciones y cedió la punta del campeonato.

Iñaki Arrías volvió a ganar y es el nuevo puntero del certamen. Un rendimiento realmente muy bueno para el piloto de Paraná, que tripula el Ford Falcon N°145 que le atiende el Candela Competición. Con el triunfo en la serie ya había superado a Vilas en el campeonato y ahora, estira la ventaja con la victoria en la final, que significó la cuarta consecutiva; en la primera fecha no había estado presente.

En la serie, Arrías ratificó su gran momento y la ganó de punta a punta. En tanto que Vilas, que había llegado 7°, fue recargado por un sobrepaso indebido y cayó al 10° lugar. En la clasificación del sábado, el piloto que conduce un Dodge del Galarza Racing llegó quinto pero por una sanción de la fecha anterior le retiraron los tiempos.

En la final de de este domingo, Arrías largó a la par de Ignacio Lovich, pero el de Paraná le ganó la pulseada y dominó toda la carrera, que tuvo un total de 12 vueltas en el circuito, con chicana, que tiene una dimensión de 4.400 metros. Mandó en todo momento la carrera y con mucha solidez, se terminó quedando con la cuarta victoria de la temporada y de forma consecutiva. Damián Pérez completó el podio, con el Dodge del José C. Paz Racing.

Bautista Roqueta e Ignacio Vilas protagonizaron un incidente en la primera curva y los tres debieron abandonar la carrera.

La próxima fecha para el TC Pista Mouras será el 6 y 7 de junio, en el marco de la sexta jornada del campeonato.