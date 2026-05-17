Caso Loan Peña: cómo será la inspección ocular que realizará la Justicia en Corrientes

El Tribunal Oral Federal de Corrientes dio a conocer detalles sobre la inspección judicial prevista para el próximo 19 de mayo, en el marco de la causa “Benítez, Bernardino Antonio y otros s/sustracción de menor de diez años”, vinculada a la desaparición de Loan Danilo Peña.

Según precisó la resolución judicial, el objetivo de la medida será exclusivamente permitir que los magistrados tomen conocimiento personal y directo de los lugares donde habrían ocurrido distintas fases de los hechos investigados, sin que implique nuevas declaraciones o reconstrucciones formales.

Cómo será el recorrido de la inspección judicial

La diligencia comenzará con la recorrida del trayecto comprendido entre la casa de la abuela de Loan y el lugar conocido como “El Naranjal”, zona donde el niño habría sido visto por última vez el día de su desaparición.

Posteriormente, la comitiva judicial inspeccionará el sector donde habría sido hallado uno de los botines del menor, elemento considerado relevante dentro de la investigación.

Más tarde, a las 10 de la mañana, jueces y funcionarios se trasladarán al Hotel Despertar del Iberá, ubicado en la localidad de 9 de Julio.

Desde el Tribunal aclararon que no es posible establecer con anticipación el horario de finalización de la diligencia, debido a las características del procedimiento.

Sin acceso al público

La Justicia determinó que el procedimiento no será público para terceros ajenos a la causa, tanto para preservar el desarrollo de la diligencia como por implicar ingresos a propiedades privadas.

En ese contexto, la Gendarmería Nacional Argentina tendrá a cargo la custodia de los perímetros de las zonas inspeccionadas y deberá impedir el acceso de personas no autorizadas, incluidos medios de comunicación.

Además, para el operativo previsto en inmediaciones del hotel, se solicitó la colaboración del Ministerio de Seguridad de Corrientes para que la Policía provincial realice cortes preventivos en calles cercanas.

Qué rol tendrán los testigos convocados

El Tribunal también aclaró que las personas citadas como testigos no podrán declarar ni responder preguntas durante la inspección.

Según la resolución, quienes participen fueron convocados únicamente para orientar a los magistrados respecto a los lugares vinculados a la investigación, dado que tuvieron intervención previa en esos espacios.