El DT de la Roma habló de una posibilidad en la continuidad Dybala en el club

Gian Piero Gasperini puso un freno a Boca Juniors sobre la posibilidad de que Paulo Dybala juegue en el Xeneize.

Es que el entrenador de la Roma habló en conferencia en la previa del clásico ante Lazio y se refirió al futuro del delantero cordobés. "¿La renovación de Dybala? Es importante que tanto el club como el jugador tienen la misma idea y el encuentro ha sido muy positivo", afirmó Gasperini ante la consulta de la prensa.

"Si ambas partes tienen voluntad se puede encontrar la solución", agregó el técnico del equipo de la capital italiana.

El contrato de Dybala finaliza el próximo 31 de junio, pero los dichos de Gasperini alimentan la renovación con el club italiano y frenan en parte la ilusión de los hinchas de Boca, que ya imaginaban al delantero campeón del mundo en Qatar 2022 como ícono de atracción en La Bombonera.

Espn