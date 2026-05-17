Trump amenaza con reanudar la ofensiva en Irán

El ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, llegó este sábado a Teherán “para facilitar” las conversaciones de paz entre Irán y Estados Unidos. Mientras tanto, el país persa anunció un nuevo mecanismo para gestionar el tráfico marítimo en el estrecho de estrecho de Ormuz.

Ante el estancamiento de las negociaciones, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó una imagen donde aparece al mando de un buque de guerra acompañada por un texto que dice “Ha sido la calma antes de la tormenta”.

La mediación de Pakistán

Naqvi comenzó su visita oficial de dos días a Teherán. Allí fue recibido a su llegada al aeropuerto Mehrabad de Teherán por su homólogo iraní, Eskandar Momeni, antes de mantener una reunión centrada en las perspectivas de reanudación de las conversaciones de paz, según informó la agencia Tasnim.

El ministro del Interior iraní elogió “los esfuerzos sinceros y comprometidos” de Pakistán para resolver el conflicto y valoró su papel constructivo en la promoción de la paz y la estabilidad regional.

Ambas partes reiteraron la importancia de continuar la cooperación para impulsar la paz, la seguridad y el bienestar en toda la región.

Nuevo mecanismo para Ormuz

En paralelo, un alto cargo del Parlamento iraní anunció el diseño de un nuevo mecanismo para Ormuz, basado en una ruta específica para buques comerciales y países que cooperen con Teherán, así como en el cobro de peajes.

“Irán, en el marco de su soberanía nacional y de la garantía de la seguridad del comercio internacional, ha preparado un mecanismo profesional para gestionar el tráfico en el estrecho de Ormuz a lo largo de una ruta designada”, afirmó en X el jefe de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi.

El diputado explicó que solo se beneficiarán de este mecanismo los buques comerciales y las partes que cooperen con Irán y que “se cobrarán las tarifas necesarias por los servicios especializados prestados en el marco de este mecanismo”.

Además, Azizi detalló que “permanecerá cerrado a los operadores del llamado Proyecto Libertad” lanzado por Estados Unidos y cancelado por Trump al día siguiente.

“La calma antes de la tormenta”

Horas más tarde, Trump publicó en sus redes sociales una imagen generada con inteligencia artificial en la que aparece, acompañado por un oficial naval de alto rango, a bordo de un buque militar que navega en aguas tumultuosas. En la ilustración, el magnate señala hacia adelante mientras lleva su clásica gorra con el lema “Make America Great Again”. De fondo, se observan rayos y embarcaciones con banderas iraníes.

Anteriormente, el republicano culpó a Teherán por el estancamiento de las conversaciones. En una entrevista con Fox News afirmó: “Cada vez que se dialoga ellos (Irán) aceptan todo y luego se retiran (…) nos iban a dar su polvo nuclear y todo lo que queríamos, pero cada vez que cierran un trato, al día siguiente actúan como si no hubiéramos tenido esa conversación“.

Página 12