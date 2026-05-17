Voluntariado ambiental: vecinos y Municipio sanearon la costa del arroyo Pirayuí

En el marco del programa de voluntariado ambiental impulsado por la gestión del intendente Claudio Polich, se llevó a cabo una nueva jornada de intervención territorial en el barrio Doctor Montaña.

La actividad, que contó con una activa participación vecinal, se centró en la limpieza del Paseo Costanero a la vera del arroyo Pirayuí y la colocación de cartelería informativa, reafirmando el compromiso compartido entre el Estado municipal y la ciudadanía por una ciudad más sustentable.

Impacto en territorio y conciencia ciudadana

Esta jornada representó el segundo encuentro del programa de voluntariado, tras una exitosa primera experiencia en la playa Arazaty.

Según explicó la subsecretaria de Políticas Ambientales, Mercedes Mestres, el corazón de la iniciativa es generar un impacto real en el territorio a través de acciones concretas, promoviendo la idea de que los vecinos son parte fundamental de la solución para el cuidado de la ciudad.

Las tareas no se limitaron únicamente a la recolección de residuos, sino que incluyeron una fuerte impronta de concientización. La instalación de cartelería estratégica busca invitar a quienes visitan el paseo a mantener la higiene del sector, garantizando que el esfuerzo realizado por los voluntarios perdure en el tiempo.

El vecino como protagonista del cambio

La respuesta de la comunidad del Doctor Montaña fue calificada como positiva por las autoridades.

Vecinos de la zona, como Luis —quien participó activamente de la jornada—, expresaron su satisfacción por contar con estos espacios de participación. Los residentes destacaron el valor del Paseo Costero como un lugar de encuentro familiar y recreativo, subrayando el derecho a vivir en un ambiente sano y la importancia de la colaboración municipal para lograrlo.

Cómo sumarse al voluntariado

Desde el municipio recordaron que la convocatoria permanece abierta para todos los correntinos que deseen colaborar con la preservación de los espacios públicos.