El tiro del final dejó con las manos vacías a Regatas

En un polémico final, Regatas Corrientes perdió frente a Ferro Carril Oeste 87 a 85 en el quinto y decisivo juego de los cuartos de final y quedó eliminado de la Liga Nacional de Básquetbol 2025/26. El conjunto remero llegó ganar por 16 puntos, no pudo sostener su fluidez en el ataque y cayó con el último lanzamiento de la noche.

Regatas tuvo un rendimiento decreciente en la fría y larga noche correntina. Dominó el primer tiempo (54 a 41), llegó a ganar por 16, pero después bajó su producción ofensiva para llegar a un final cerrado y cargado de polémica.

En el Fortín Rojinegro, el desarrollo del partido se extendió por casi 3 horas. Ferro se sobrepuso a las adversidades, con una buena defensa, el gran trabajo de Emiliano Lezcano (22 puntos, 13 en el último cuarto) y la conversión de Anthony Peacock se llevó el triunfo y el pasaje a la semifinal donde enfrentará a Gimnasia de Comodoro Rivadavia que eliminó a Independiente de Oliva.

El partido fue cortado, friccionado y con muchas revisiones en la TV, lo que provocó que la jornada se extienda más de lo habitual. Además, en el cierre del segundo tiempo, un choque entre Fabián Ramírez Barrios y Alejandro Diez terminó con el jugador visitante con un corte en la cara. El interno de Ferro tuvo que se trasladado a un centro sanitario (recibió varios puntos de sutura) y el partido se paralizó unos 15 minutos a la espera que regrese la ambulancia al estadio.

Los conducidos por Leandro Ramella dominaron la primera parte. En el cuarto inicial (31 a 24) lastimó con su juego interior y Ramírez Barrios (goleador correntino con 26 puntos) fueron determinantes. La ventaja llegó a ser de 10, pero con los ingresados Gallegos y Hernández, la visita pasó a ganar por 1 pero el local tuvo un mejor cierre para recuperar el control del marcador.

En el segundo parcial, Andrés Jaime marcó el ritmo del juego. Anotó (20 puntos en total, 10 en el cuarto) e hizo jugar a sus compañeros para tomar una ventaja de 16 (54 a 38). Cuando el base perdió protagonismo, apareció Iván Gramajo para que Regatas sostenga el control del partido.

La historia cambió en el complemento. Ferro se hizo más fuerte en defensa y Regatas se confundió en el ataque y bajó su producción ofensiva. Los triples (4) le permitieron a la visita comenzar a descontar la diferencia y terminar el tercer cuarto 7 puntos abajo (67-60).

La figura de Lezcano creció en el último parcial. Comandó los ataques de Ferro que también lastimó con la presencia de Hernández cerca del aro. Regatas dependió de algunas acciones individuales para llegar a un final dramático y polémico.

La visita ganaba por 5 (85-80) con 20 segundos por jugar. Regatas descontó con un triple de Corbalán, luego recuperó la pelota en defensa y Gallizzi igualó el partido con dos libres y 4,5 segundos en el reloj. El último ataque fue de Ferro, Peackoc tomó el rebote y realizó el lanzamiento de dos puntos que le dio el triunfo a su equipo.

La acción tuvo ser revisada en la TV. El tiro del norteamericano se realizó con el reloj en 0 pero no había prendido la luz de tablero. Luego de algunos minutos, los árbitros Alejandro Chiti, Sergio Tarifeño y Alejandro Zanabone determinaron la validez del lanzamiento (por falta de sincronización entre el reloj y la luz) y determinaron el triunfo de Ferro.