Córdoba es el campeón de Liga Próximo

El equipo de Liga Próximo de Córdoba se consagró campeón en la categoría en el marco del Prefederal Formativo, organizado por Federación de Básquetbol de la Provincia de Corrientes. De esta manera, al igual que Hércules, lograron la clasificación al Federal Formativo.

Córdoba, que fue el equipo anfitrión en el Final Four, debutó con un triunfo ante Unión de Goya 77 a 60, el sábado por la mañana derrotó a Español de Santa Lucía 74 a 57 y en la definición, mano a mano con Hércules lo venció 70 a 56.

El equipo del barrio Libertad se quedó con el segundo lugar y la clasificación al Federal Formativo gracias a sus triunfos ante Unión (92 a 72) y Español (62-53).

Completaron la tabla de posiciones Español en tercer lugar, que le ganó su cruce a Unión (65 a 62).