Corrientes prepara un masivo desfile por el 25 de Mayo y evalúa colectivos gratuitos

El Gobierno provincial ultima los detalles logísticos para la conmemoración de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, que este año promete un marco multitudinario en la capital correntina.

Las autoridades confirmaron que el epicentro del tradicional desfile cívico-militar del 25 de Mayo será la Costanera Norte, un escenario elegido para garantizar la fluidez de un despliegue que movilizará a miles de ciudadanos.

Con el objetivo de garantizar una asistencia masiva de las familias de distintos sectores de la ciudad, el gobernador Juan Pablo Valdés adelantó que se encuentran analizando la implementación de colectivos gratuitos durante las horas del evento.

"Estamos viendo de poder habilitar colectivos para que la gente pueda ese día circular gratuitamente", precisó el mandatario durante una conferencia de prensa.

El circuito y los protagonistas de la jornada

Desde la Dirección de Educación Física del Ministerio de Educación precisaron que los preparativos se encuentran en su fase final de coordinación. Para esta edición se definió la participación de 32 establecimientos escolares del medio local, abarcando diferentes niveles educativos.

La diagramación del operativo establece las siguientes características para el circuito: