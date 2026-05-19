Riestra, Tigre y Barracas se juegan sus últimas chances 

La fase de grupos de la Copa Sudamericana tendrá, este martes, el inicio de las últimas dos fechas que serán definitorias para saber el destino de Tigre, Barracas Central y Deportivo Riestra en el certamen continental.

Este martes desde las 19 en el mítico estadio Centenario de la capital uruguaya, Montevideo, Deportivo Riestra visitará al líder Montevideo City Torque por la quinta fecha del Grupo F. El equipo de Guillermo Duró deberá ganar y esperar que Gremio de Brasil no haga lo propio ante Palestino de Chile para llegar con vida a la última jornada.

En caso de perder ante los uruguayos, el "Malevo" quedará eliminado de la Copa Sudamericana en fase de grupos. El partido contará con el arbitraje del ecuatoriano Augusto Aragón mientras que en el VAR estará su compatriota Franklin Congo. El encuentro tendrá la transmisión televisiva de DSports.

Barracas Central visitará a Audax Italiano de Chile en el estadio Bicentenario Municipal de la Florida. El equipo de Rubén Darío Insua deberá ganar para viajar a Brasil en la próxima fecha del Grupo G e intentar conseguir la clasificación ante Vasco da Gama en Río de Janeiro.

El partido contará con el arbitraje del boliviano Gery Vargas mientras que en el VAR estará su compatriota Jorge Justiniano. El encuentro tendrá la transmisión televisiva de ESPN 2.

Por su parte, a las 23, Tigre enfrentará a América de Cali de Colombia en el estadio Pascual Guerrero, en un duelo directo por los primeros puestos del Grupo A. De mínima, el equipo de Diego Dabove deberá rescatar un empate en suelo caleño para definir la clasificación ante Alianza Atlético de Perú en el estadio José Dellagiovanna.

En caso de perder ante América de Cali, el equipo colombiano quedará en 10 puntos y, de ganar Macará de Ecuador a Alianza Atlético, el 'Matador' quedará eliminado de este certamen.

El partido contará con el arbitraje del brasileño Bruno Arleu, mientras que en el VAR estará su compatriota Rodolpho Toski. El encuentro tendrá la transmisión televisiva de DSports.