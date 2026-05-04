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Provincial de clubes

Se sortearon los cruces de cuartos de final, Empedrado viaja a Goya y Lipton a Mercedes

La nueva ronda eliminatoria, partidos de ida y vuelta, dará inicio este fin de semana.

Por El Litoral

Lunes, 04 de mayo de 2026 a las 22:15
Gentileza Empedrado

En la sede de la Liga de Fútbol General Belgrano de Curuzú Cuatiá, este lunes por la noche se procedió a sortear los cruces de cuartos de final del Torneo Provincial de Clubes de primera división 2026. Empedrado tendrá como rival a Huracán de Goya, mientras que Lipton se eliminará frente a Comunicaciones de Mercedes.

Las llaves dará inicio este fin de semana en el interior provincial y las revanchas serán en la ciudad de Corrientes.

En los otros cruces se medirán Estudiantes de Virasoro con Central Goya y habrá duelo de equipos curuzucuateños: Victoria - Barracas.

Empedrado, el mejor equipo de la fase de grupos, viene de eliminar por penales a Calle Poí de Saladas en los octavos de final, mientras que Lipton hizo lo propio con Sportivo (4 a 2 en el resultado global de la serie) en el clásico de barrio.

La clasificación de Huracán se dio frente a Hogar Hermanos de Bella Vista (3-1) y la de Comunicaciones llegó frente a Barraca de Paso de los Libres (9-0).

En los octavos de final, Estudiantes eliminó a Belgrano de La Cruz (5-1), mientras que Central Goya derrotó a Matienzo de la misma ciudad (4-0).

El pasaje a los cuartos de Victoria llegó al superar a Berón de Astrada de Santo Tomé (4-2) y el de Barracas fue con triunfo sobre San Lorenzo de Monte Caseros 4 a 0.

Los ocho equipos clasificados para los cuartos de final ya se aseguraron un lugar para el Provincial 2027 y el campeón de la presente temporada accederá al Regional Federal Amateur.

 

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