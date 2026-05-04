Quién es la correntina que investiga mejora genética vegetal en una de las universidades líderes del mundo

Lo que comenzó como un sueño de estudiante en los pasillos de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Nordestes (Unne), hoy es una realidad científica en el corazón de Europa. La ingeniera agrónoma Sofía Cano Alfañar, nacida en la localidad correntina de Mercedes, se convirtió en un ejemplo de excelencia académica al integrar el Departamento de Mejora Genética Vegetal de la Universidad de Wageningen, en los Países Bajos, considerada por los rankings internacionales como la institución número uno del mundo en agricultura.

Su camino hacia la elite de la investigación global no fue lineal. Tras graduarse en 2016, Sofía rompió con el mandato tradicional del profesional "arriba de la camioneta" para volcarse a la ciencia.

Su trayectoria la llevó a recorrer una decena de países, impulsada por becas de la Unión Europea y experiencias de formación en Estados Unidos, Hungría y España.

Del campo correntino a la elite científica

La carrera internacional de Cano Alfañar se disparó gracias a su proactividad. Un intercambio estudiantil en Brasil durante su etapa de grado le abrió la mente hacia el mundo. Luego, trabajó tres años como asistente de investigación en la Universidad de Florida (EE.UU.), bajo la dirección de otro egresado de la Unne, el doctor Esteban Ríos.

"Sentía que no encajaba en los trabajos tradicionales de producción o venta; la investigación siempre fue mi motor", reconoció la profesional.

Tras realizar una maestría de doble titulación en Europa, fue seleccionada para el programa Destiny, que le permite hoy cursar su doctorado entre los Países Bajos y Alemania.

Medios Unne.

Investigación de vanguardia: El tomate y la bioeconomía

En Wageningen, una ciudad famosa por su densidad científica y sus programas de posgrado, Sofía se enfoca en la sustentabilidad y la economía circular. Su investigación actual busca mejorar genéticamente los subproductos del tomate —como las hojas— para extraer moléculas de alto valor para la industria.

"La agricultura en los Países Bajos es extremadamente eficiente porque tienen poco terreno; eso nos obliga a ser creativos y sustentables", explicó a Medios Unne. Su objetivo a largo plazo es desembarcar en el sector de Investigación y Desarrollo (I+D) de empresas líderes para aplicar soluciones agrícolas que concilien el crecimiento económico con el cuidado ambiental.

El valor de la educación pública

A pesar de sus ocho años residiendo en el exterior y de hablar fluidamente portugués, inglés y ahora estar estudiando neerlandés, Sofía no olvida sus raíces. En sus frecuentes visitas a Mercedes y a la sede de la UNNE, refuerza su vínculo con la institución que la formó.

"Mi orgullo es poder proyectarme gracias a mi rol de profesional en ciencias agrarias. La Unne me brindó las herramientas necesarias para competir de igual a igual en cualquier parte del mundo", concluyó la investigadora, quien ya planea su futuro en la industria biotecnológica europea sin perder de vista los desafíos productivos de su provincia natal.