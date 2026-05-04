Un correntino ganó más de $26 millones en el Quini 6

Lotería Correntina informó que en el sorteo del domingo un apostador de Ituzaingó se convirtió en millonario a través del Quini 6.

El afortunado jugador se llevó un premio de $26.281.855, tras acertar los cinco números sorteados en la modalidad Siempre Sale: 00 - 06 - 12 - 22 - 28 - 44.

La jugada ganadora se realizó en la Agencia Oficial N° 827 de Ituzaingó, consolidando al Quini 6 como una de las opciones preferidas por los apostadores en busca de grandes premios.

Desde Lotería Correntina felicitan al ganador y recuerdan que este juego sigue repartiendo premios millonarios en toda la provincia.

Para más información sobre sorteos y premios, se puede consultar a las redes sociales oficiales o acercarse a la agencia oficial más cercana.