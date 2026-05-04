Queda una plaza disponible para los octavos de final

Quedan por disputarse tres partidos para concluir la etapa de grupos en la Copa de la Liga y falta cubrir un lugar para los octavos de final. Los candidatos a ocupar el último lugar son Ferroviario y Yaguareté. El verdolaga tiene un partido pendiente y el felino solamente debe esperar.
Durante el último sábado, Mburucuyá venció a Villa Raquel 3 a 2 y se aseguró un lugar en la próxima fase. Huracán, que ya estaba clasificado, empató con Quilmes en 1 tanto, mientras que Mandiyú, con el debut de la dupla técnica compuesta por Nicolás Ferreira y Hernán Coronel, le ganó a Rivadavia 4 a 2, mientras que Independiente goleó a Robinson 7 a 0.
Este miércoles se disputarán dos encuentros en cancha de Lipton. A las 16, Empedrado enfrentará a San Jorge y desde las 18, Lipton se medirá con Boca Unidos. Los cuatro equipo ya están clasificados y solamente definirán sus ubicaciones en la tabla general para determinar los cruces de octavos de final.
Además, todavía sin fecha definida, queda pendiente el trascendental cotejo entre Empedrado y Ferroviario de la séptima fecha. Al verdolaga le alcanzará un empate para clasificar, si pierde, quedará igualado con Yaguareté y habrá un sorteo para definir quien ocupa el puesto 16.
Para este año, la clasificación a los octavos de final se define por promedios (puntos ganados divididos los partidos jugados) dado que la conformación de los grupos no es uniforme dice el reglamento que dio a conocer la Liga Correntina. Además, aclara: "Por lo expresamente indicado se deduce que no necesariamente deberán clasificar determinada cantidad de equipos por zona".
Promedios
La tabla de promedios para definir los 16 clasificados y los cruces de octavos de final está de esta forma:
|Equipos
|Promedio
|1) Curupay
|2,5
|2) Montaña
|2,5
|3) Empedrado (x) (x)
|2,33
|4) Lipton (x)
|2,28
|5) Huracán
|2,25
|6) Independiente
|2
|7) Talleres
|1,83
|8) Cambá Cuá
|1,67
|9) Mandiyú
|1,62
|10) Boca Unidos (x)
|1,57
|11) Quilmes
|1,5
|12) Mburucuyá
|1,37
|13) Sportivo
|1,33
|14) San Jorge (x)
|1,29
|15) Sacachispas
|1,12
|16) Ferroviario (x)
|1
|17) Yaguareté
|0,87
|18) Alumni
|0.83
|19) Villa Raquel
|0.75
|20) Rivadavia
|0.75
|21) Robinson
|0.37
|22) Libertad
|0.33
|23) Barrio Quilmes
|1.17
Nota: (x) tienen partidos pendientes.
En el caso de igualdad de promedios, habrá sorteo para definir la posición.