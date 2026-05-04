Queda una plaza disponible para los octavos de final

Quedan por disputarse tres partidos para concluir la etapa de grupos en la Copa de la Liga y falta cubrir un lugar para los octavos de final. Los candidatos a ocupar el último lugar son Ferroviario y Yaguareté. El verdolaga tiene un partido pendiente y el felino solamente debe esperar.

Durante el último sábado, Mburucuyá venció a Villa Raquel 3 a 2 y se aseguró un lugar en la próxima fase. Huracán, que ya estaba clasificado, empató con Quilmes en 1 tanto, mientras que Mandiyú, con el debut de la dupla técnica compuesta por Nicolás Ferreira y Hernán Coronel, le ganó a Rivadavia 4 a 2, mientras que Independiente goleó a Robinson 7 a 0.

Este miércoles se disputarán dos encuentros en cancha de Lipton. A las 16, Empedrado enfrentará a San Jorge y desde las 18, Lipton se medirá con Boca Unidos. Los cuatro equipo ya están clasificados y solamente definirán sus ubicaciones en la tabla general para determinar los cruces de octavos de final.

Además, todavía sin fecha definida, queda pendiente el trascendental cotejo entre Empedrado y Ferroviario de la séptima fecha. Al verdolaga le alcanzará un empate para clasificar, si pierde, quedará igualado con Yaguareté y habrá un sorteo para definir quien ocupa el puesto 16.

Para este año, la clasificación a los octavos de final se define por promedios (puntos ganados divididos los partidos jugados) dado que la conformación de los grupos no es uniforme dice el reglamento que dio a conocer la Liga Correntina. Además, aclara: "Por lo expresamente indicado se deduce que no necesariamente deberán clasificar determinada cantidad de equipos por zona".

Promedios

La tabla de promedios para definir los 16 clasificados y los cruces de octavos de final está de esta forma:

Equipos Promedio 1) Curupay 2,5 2) Montaña 2,5 3) Empedrado (x) (x) 2,33 4) Lipton (x) 2,28 5) Huracán 2,25 6) Independiente 2 7) Talleres 1,83 8) Cambá Cuá 1,67 9) Mandiyú 1,62 10) Boca Unidos (x) 1,57 11) Quilmes 1,5 12) Mburucuyá 1,37 13) Sportivo 1,33 14) San Jorge (x) 1,29 15) Sacachispas 1,12 16) Ferroviario (x) 1 17) Yaguareté 0,87 18) Alumni 0.83 19) Villa Raquel 0.75 20) Rivadavia 0.75 21) Robinson 0.37 22) Libertad 0.33 23) Barrio Quilmes 1.17

Nota: (x) tienen partidos pendientes.

En el caso de igualdad de promedios, habrá sorteo para definir la posición.