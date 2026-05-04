Corrientes: se entregó el último prófugo del crimen del productor rural de La Cruz

La Policía de Corrientes informó que este lunes se entregó el último prófugo por el crimen de un productor rural de La Cruz.

Tras un trabajo de inteligencia de la Policía, se logró la captura de un hombre vinculado al homicidio de “Pitoy” Díaz .

El sospechoso es señalado como el presunto autor material de los disparos que terminaron con la vida del productor rural.

El caso

El hecho, que data del 20 de marzo de 2026, reveló la existencia de una banda integrada por ciudadanos argentinos y brasileños que actuó con una logística profesional​​​​​​.

La investigación avanzó gracias al testimonio clave de la viuda, quien fue hallada caminando por la Ruta Provincial 145 tras escapar de la escena del crimen.

Con esta nueva detención, la justicia busca determinar las responsabilidades finales de cada integrante de la organización criminal.