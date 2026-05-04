Corrientes: intensa búsqueda de un brasileño que huyó con su hijo tras balear a un hombre

La Policía de Corrientes informó este lunes que iniciaron la búsqueda de Josías Santos Regis, un ciudadano brasileño de 29 años que está acusado de haber disparado a un hombre en la localidad de Esquina.

El hecho ocurrió en la noche del domingo 3 de mayo, alrededor de las 21:30, en un domicilio ubicado por calle Pujol al 1900, en el barrio Manzini.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, varias personas se encontraban reunidas en el lugar cuando se hizo presente un hombre conocido como “El Brasilero”, acompañado por su hijo, con la intención de hablar con su ex pareja, madre del niño.

En ese contexto, y por causas que aún se investigan, se produjo un altercado con otro hombre de 47 años, quien resultó herido por disparos de arma de fuego.

Prófugo y búsqueda del menor

Tras el ataque, el presunto autor se dio a la fuga junto al menor, lo que derivó en el inicio de dos líneas de investigación: una por tentativa de homicidio y otra vinculada a la localización y resguardo del niño.

El hombre herido fue asistido y trasladado a un centro de salud, donde permanece bajo atención médica, fuera de peligro.

Actualmente, distintas dependencias policiales trabajan de manera coordinada en tareas investigativas para dar con el paradero del sospechoso y del menor, además de avanzar en el esclarecimiento del hecho.

Pedido urgente de colaboración

Desde la fuerza indicaron que cualquier persona que pueda aportar datos sobre el paradero de ambos debe comunicarse de manera inmediata con la dependencia policial más cercana o al número de emergencias 911.