¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Cámara de Diputados de Corrientes Unne Manuel Adorni
Cámara de Diputados de Corrientes Unne Manuel Adorni
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Alerta sofía

El Gobierno de Corrientes profundiza la búsqueda de Nahuá y su padre

El hombre es buscado por la justicia tras protagonizar un hecho de violencia armada.

Por El Litoral

Lunes, 04 de mayo de 2026 a las 21:24

El Gobierno de Corrientes dio a conocer en la noche de este lunes la articulación de acciones que viene llevando a cabo para localizar a Nahuá Santos Riquelme, el niño de 6 años de edad que desapareció luego de ser llevado por su padre tras protagonizar un hecho de violencia armada.

Mediante un comunicado oficial, el Poder Ejecutivo de la Provincia dio a conocer el punto en el que se encuentra la investigación y las herramientas que puso a disposición, en el marco de una profundización de las acciones orientadas por la Justicia y ejecutadas por diversas unidades de la Policía.

A continuación, el comunicado oficial dado a conocer.

 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD