El Gobierno de Corrientes profundiza la búsqueda de Nahuá y su padre

El Gobierno de Corrientes dio a conocer en la noche de este lunes la articulación de acciones que viene llevando a cabo para localizar a Nahuá Santos Riquelme, el niño de 6 años de edad que desapareció luego de ser llevado por su padre tras protagonizar un hecho de violencia armada.

Mediante un comunicado oficial, el Poder Ejecutivo de la Provincia dio a conocer el punto en el que se encuentra la investigación y las herramientas que puso a disposición, en el marco de una profundización de las acciones orientadas por la Justicia y ejecutadas por diversas unidades de la Policía.

A continuación, el comunicado oficial dado a conocer.