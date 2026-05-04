Alerta Sofía en Corrientes: buscan a un niño que fue llevado por su padre tras un tiroteo

La provincia de Corrientes se encuentra en estado de máxima alerta tras la activación del programa Alerta Sofía, el sistema de emergencia nacional para la búsqueda de menores desaparecidos. El operativo se centra en la localización de Santos Riquelme Nahua, un niño que fue sustraído por su padre, Josías Santos Regis, de 29 años, en medio de un violento episodio ocurrido en la localidad de Esquina.

El hecho se registró durante la noche del domingo, aproximadamente a las 21:30, en una vivienda situada sobre la calle Pujol al 1900, en el barrio Manzini. Según la reconstrucción de la Policía de Corrientes, varias personas se encontraban reunidas en el lugar cuando arribó Santos Regis, conocido en la zona como “El Brasilero”, acompañado por el menor, con el objetivo de hablar con su ex pareja y madre del niño.

Disparos y fuga

En circunstancias que aún son materia de investigación, el sujeto inició una discusión que terminó en violencia armada. Santos Regis está acusado de haber disparado contra un hombre que se encontraba en el domicilio antes de darse a la fuga junto a su hijo.

La Justicia correntina inició de inmediato dos líneas de investigación paralelas: una por tentativa de homicidio, encabezada por la fiscalía de turno, y otra bajo la órbita de la Alerta Sofía, orientada exclusivamente a la localización, resguardo e integridad física del menor de edad, ante el temor de que su vida o salud puedan estar en riesgo.

Pedido de colaboración

La fuerza policial desplegó un amplio operativo de rastrillaje en las rutas de salida de la provincia y zonas fronterizas, dada la nacionalidad del presunto autor. Las autoridades solicitan a la población cualquier dato que permita identificar el paradero de ambos.

Para aportar información de manera anónima y segura, se encuentran habilitados los siguientes canales: