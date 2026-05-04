El Congreso de Arte, planteará “repensar el valor de la cultura”

Desde la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura (FADyCC) de la Universidad Nacional del Nordeste, bajo la conducción de su decano, Arq Gabriel Romero, se organiza el V Congreso Internacional de Artes, que se realizará del 22 al 24 de julio en Resistencia, en el marco de la Bienal del Chaco. Con más de una docena de mesas temáticas planteadas, el objetivo central “es que podamos invitaros a pensar y repensar el valor de la cultura en nuestras vidas, sus incidencias en el desarrollo identitario de nuestra zona, en lo social y económico;y fundamentalmente la necesidad de formar y profesionalizar a sus actores”, declaró Gabriel Romero, decano de la institución educativa y referente regional de la cultura, por su extenso paso como titular de la cartera de Cultura en Corrientes.

El arquitecto Romero adelantó que en breve se conocerá el programa final del Congreso, en el cual “trabaja con mucho detalle y esfuerzo el equipo de la Facultad”, para poder lograr “una multiplicidad de ejes que nos van a permitir poner el foco en el poder de la cultura”.

Para el arquitecto, el Congreso pondrá en el centro del debate la necesidad de comprender que la cultura “no sólo desarrolla pertenencia, identidad en sus pueblos, sino que también es claramente una herramienta de desarrollo económico”, por lo cual hoy es sumamente necesario “profesionalizar a los actores que trabajan en las artes, sino también en el sector turístico que por añadidura debe ser parte de la discución, para ir en consonancia entre los atractivos culturales con las prestaciones de servicio”.



A continuación, el detalle de las mesas temáticas:

Mesa 1. Artes (in)disciplinadas: cruces de lenguajes, prácticas conceptuales y experimentales

Mesa 2. Tecnologías, dispositivos y culturas digitales

Mesa 3. Arte, género y diversidad: cuerpos, identidades y políticas de la representación

Mesa 4. Instituciones, colecciones y acervos artísticos

Mesa 5. Hacer, escribir, mostrar: metodologías experimentales, registros procesuales y estrategias de difusión en la investigación-creación

Mesa 6. Gestión del Museo, Territorio y desarrollo sociocultural: enfoques situados

Mesa 7. Arte, patrimonio y turismo en la construcción de los territorios culturales contemporáneos. Experiencias y procesos participativos

Mesa 8. Saberes y metodologías para la gestión cultural

Mesa 9. Gestión cultural y Pueblos indígenas: lenguas, saberes y territorios

Mesa 10. Turismo, territorio y ambiente: disputas, sostenibilidad e impacto

Mesa 11. Políticas públicas, gobernanza y desarrollo turístico

Mesa 12. Gestión, calidad y administración de organizaciones turísticas

Mesa 13. Turismo, sociedad y cultura: prácticas, experiencias y sentidos