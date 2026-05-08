Cuál es la ciudad que encabezó el primer ranking urbano de Argentina

Se realizó por primera vez un Índice de Ciudades Argentinas, una herramienta de diagnóstico que midió y comparó el desempeño de 43 ciudades del país a través de 17 indicadores organizados en tres dimensiones: desempeño económico, cohesión social y calidad del hábitat urbano.

La ciudad de Bahía Blanca encabezó la lista. Obtuvo 68 puntos sobre 100, el puntaje más alto del ranking, aunque ese número en sí mismo constituye el dato más revelador del informe: ninguna ciudad argentina superó ese umbral.

El índice, elaborado por la consultora Enclave, evaluó todas las capitales de provincia más un conjunto de ciudades intermedias de relevancia nacional.

Los 17 indicadores incluyen seguridad ciudadana, oferta sanitaria, educación, espacio público, conexión física, conexión digital, cohesión social, emergencias climáticas, costo de vida, oferta de ocio, servicios financieros, suelo industrial, simplicidad administrativa, empresarialidad, disponibilidad energética, RIGIs y transparencia. El de mayor peso dentro de la metodología es empresarialidad (15%), seguido por conexión física (12%) y seguridad (8%).

Top 10

Detrás de Bahía Blanca, el top 10 quedó conformado de la siguiente manera:

Córdoba (66 puntos).

Mendoza (65).

Río Cuarto (64,5).

CABA (63).

Santa Rosa (62).

Rosario (61).

Rafaela (59,5).

Santa Fe (59).

Godoy Cruz (59).

En el extremo opuesto, Lomas de Zamora cerró el ranking con 32 puntos, y otras cinco ciudades del Norte Grande figuran entre las diez peores posicionadas.

“No se trata de una casualidad ni de una fatalidad geográfica. Es el resultado acumulado de décadas de asimetrías en la inversión pública, la infraestructura y las oportunidades económicas”, señaló Fabio Quetglas, socio fundador de Enclave.