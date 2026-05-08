Trump bombardeó petroleros de Irán, que denunció la ruptura de la tregua

Mientras espera una respuesta a su propuesta para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Medio Oriente, Estados Unidos atacó este viernes a dos petroleros de Irán que no respetaron su bloqueo a la navegación en el estrecho de Ormuz.

Por su parte, el régimen de Teherán acusó al gobierno de Donald Trump de violar el pacto de alto el fuego que rige desde principios de abril.

El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní condenó lo que calificó como acción militar “hostil” de Estados Unidos, sosteniendo que se violó el alto el fuego.

“Cada vez que hay una solución diplomática sobre la mesa, Estados Unidos opta por una aventura militar imprudente”, publicó en X el cenciller iraní Abbas Araghchi.

Vale señalar, Estados Unidos confirmó que este viernes atacó dos petroleros iraníes que no respetaron su bloqueo en el estrecho de Ormuz.

Los barcos M/T Sea Star III y M/T Sevda intentaron entrar en un puerto iraní del Golfo de Omán, y un F-18 Super Hornet que despegó del portaaviones USS George H. W. Bush destrozó sus chimeneas con municiones de alta precisión para inmovilizarlos. Lo mismo había sucedido dos días atrás con otro buque tanque del régimen.

"Las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio mantienen su compromiso con el cumplimiento estricto del bloqueo a los buques que entran o salen de Irán", remarcó el almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

Líbano

Mientras tanto, Israel sigue atacando al Líbano.

Diez personas murieron el viernes en bombardeos israelíes en cuatro localidades del sur del Líbano, anunció el Ministerio de Salud libanés. Entre los muertos se encuentran dos niños y tres mujeres, precisó.

La defensa civil había anunciado anteriormente la muerte de uno de sus socorristas en el sur libanés. Suben así a 2.759 los muertos y a 8.512 los heridos en Líbano