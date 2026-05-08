La Unne activó medidas de ciberseguridad ante posibles ataques informáticos

Tras una advertencia realizada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) sobre posibles vulneraciones que podrían afectar a universidades del país, la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) informó que implementó una serie de acciones preventivas de ciberseguridad en sus sistemas institucionales.

Qué dijeron desde la Unne

Según detallaron desde la casa de estudios, los equipos técnicos trabajan actualmente en tareas de monitoreo, revisión y fortalecimiento de accesos con el objetivo de prevenir intentos no autorizados y garantizar el funcionamiento seguro de los servicios digitales de la institución.

En ese contexto, la Unne señaló que algunos sistemas o plataformas podrían presentar interrupciones temporales mientras se llevan adelante las verificaciones técnicas correspondientes y las tareas de resguardo.

Desde la universidad remarcaron además su compromiso con la protección de la información institucional y el fortalecimiento permanente de las políticas de ciberseguridad, en línea con las recomendaciones establecidas para el sistema universitario nacional.