Los Cabos: un destino con playas para todos

En Los Cabos hay una playa para cada viajero. Desde caletas tranquilas de aguas turquesa hasta extensos arenales perfectos para el surf, el destino ofrece escenarios ideales tanto para la relajación como para la aventura.

La región invita a practicar snorkel, stand-up paddleboard, kayak, buceo o surf , o simplemente disfrutar de un paseo por la orilla mientras se pone el sol. El mar se puede disfrutar de forma segura y cómoda, siendo más del 43% de sus playas nadables. El visitante puede elegir entre los dos rostros del destino : Cabo San Lucas , vibrante y cosmopolita, famoso por su vida nocturna y su icónico Arco, y San José del Cabo , más tranquilo y bohemio, con un encantador centro histórico lleno de galerías y restaurantes. En el medio, la ruta escénica conecta ambos mundos con playas de ensueño y resorts de primer nivel.



Líder en sustentabilidad: 25 playas Bandera Azul y 5 Platino

Con 25 playas con certificación Blue Flag, el destino ocupa el primer lugar en América Latina en número de distintivos. La icónica Blue Flag es uno de las distinciones más reconocidas a nivel mundial para playas, puertos deportivos y embarcaciones de turismo sostenible. Para obtenerla, se deben cumplir y mantener una serie de estrictos criterios ambientales, educativos, de seguridad y accesibilidad. Estas playas, además, cuentan con servicios como baños, guardavidas, rampas para sillas de ruedas, módulos de información y botes de basura.

Cinco de estas playas han alcanzado la categoría Platinum, que reconoce su excelencia en limpieza, infraestructura y sustentabilidad: Chileno, Santa María, Acapulquito, Las Viudas y Palmilla. Todas son ideales para nadar, relajarse y conectar con la naturaleza en su máximo esplendor.

Tres playas imperdibles

Playa del Amor

Ubicada entre dos formaciones rocosas de granito, la Playa del Amor es una de las atracciones más famosas de Cabo San Lucas. Está en una pequeña y aislada área cercana al Arco, y para llegar se puede elegir entre distintas opciones que incluyen actividades acuáticas como paddleboard o kayak, o simplemente tomar un taxi acuático desde la playa el Médano, al otro lado de la bahía.

Su biodiversidad marina es impresionante, ideal para practicar snorkel o buceo, y admirar las famosas cascadas de arena del Dedo de Neptuno. Sus aguas serenas invitan a nadar, relajarse y caminar por la orilla mientras se contempla el encuentro entre los dos cuerpos de agua.

Playa Santa María

En el corazón de la ruta escénica, Playa Santa María es una caleta natural protegida por dos grandes rocas de granito que bloquean el fuerte oleaje y el viento, lo que la convierte en una de las mejores opciones para quienes buscan nadar, snorkelear y bucear de manera segura. Sus aguas poco profundas se consideran un santuario marino protegido, que deleita a sus visitantes con cientos de especies de peces tropicales bajo la superficie.

Playa Chileno

Considerada una de las mejores playas para nadar en Los Cabos, Playa Chileno es sinónimo de serenidad. Sus tranquilas aguas azules son de las mejores en la zona para practicar snorkel y natación.

Es además una de las playas Blue Flag y Platinum, ejemplo del compromiso del destino con el turismo responsable. Explorar Chileno y sus alrededores permite descubrir algunos de los paisajes más bellos del litoral.

Paraíso de surfistas y pescadores

El litoral de Los Cabos es también un paraíso para los amantes del surf y la pesca deportiva. En sus costas, muchas playas de acceso libre ofrecen condiciones ideales para surfear: Acapulquito, Cerritos, Costa Azul, Destiladeras, El Tule, La Fortuna, Monumentos y San Pedrito son algunas de las preferidas por locales y visitantes.

Por otro lado, quienes disfrutan de la pesca pueden hacerlo incluso desde la orilla, ya que la mayoría de las playas son aptas para esta actividad . Las aguas del Mar de Cortés son consideradas unas de las más ricas del planeta, albergando especies como marlín, atún y dorado.

Mil maneras de explorar el mar

Si hablamos de actividades acuáticas imperdibles en este destino, los tours en barco y catamarán son una de las actividades más recomendadas para disfrutar del destino desde una perspectiva diferente. Estos paseos permiten conocer los puntos principales de la región como El Arco o la Playa del Amor y cuando es temporada, vivir la experiencia del tour de avistamiento de ballenas para ver a estos sorprendentes mamíferos.

Para quienes buscan una experiencia más exclusiva, hay embarcaciones privadas, yates y catamaranes de lujo que se alquilan por medio día o día completo. Son ideales para grupos de amigos o familias que desean pasar un día bajo el sol, explorar calas escondidas y disfrutar de un almuerzo a bordo.

Para los viajeros que prefieren una conexión más tranquila con el mar, el kayak y el paddleboard son actividades ideales para contemplar la belleza natural de Los Cabos.

Observar entre aguas cristalinas, observar los arrecifes de coral y acercarse a la fauna marina es una experiencia mágica. Los lugares más populares para practicar kayak incluyen la Bahía de Santa María, la Bahía Chileno y la Bahía de Cabo San Lucas , donde el mar es tranquilo y las vistas espectaculares.

Por su parte, el stand up paddle (SUP) combina ejercicio y relajación, y permite acercarse a leones marinos, aves e incluso delfines y ballenas durante el invierno. Entre las zonas más habituales para este deporte se incluyen la Bahía de Cabo San Lucas , el Estero de San José y la Bahía de Santa María .

Entre el mar y el océano, infinitas emociones

Los Cabos es un destino que combina aventura, naturaleza y lujo con un equilibrio perfecto. Desde realizar un paseo en kayak hasta disfrutar de un crucero al atardecer o caminar descalzo por la arena dorada, cada experiencia deja una huella imborrable.

Su diversidad de playas, su compromiso con la sustentabilidad y su inigualable entorno natural hacen de este rincón de México un verdadero paraíso.

