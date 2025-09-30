Aerolíneas Argentinas amplía rutas de verano hacia Uruguay

Aerolíneas Argentinas confirmó la expansión de su red de vuelos hacia Uruguay de cara al verano 2025-2026, con la incorporación de rutas inéditas desde Brasil y un incremento de frecuencias desde Buenos Aires y Córdoba. La novedad principal es la utilización de la quinta libertad aérea, un recurso que permite a una aerolínea operar vuelos entre dos países distintos a su nacionalidad, y que no se aplicaba desde 2012 en la ruta Buenos Aires – Auckland – Sídney.

La compañía operará dos frecuencias semanales desde San Pablo y Porto Alegre hacia Punta del Este durante la temporada alta. Los vuelos desde San Pablo comenzarán el 25 de diciembre, con salidas los jueves y viernes y regresos los domingos y lunes, hasta el 31 de enero. En tanto, el tramo Porto Alegre – Punta del Este se inaugurará el 26 de diciembre, con operaciones los viernes y sábados, y regresos los sábados y domingos.

Según explicó Fabián Lombardo, presidente de Aerolíneas Argentinas, la decisión responde a un plan estratégico para maximizar la rentabilidad de la red y aprovechar la alta demanda turística de la región durante el verano. “El objetivo es ampliar la oferta de destinos y frecuencias en Sudamérica, fortaleciendo la presencia de la compañía en corredores clave”, señaló.

Más vuelos desde Argentina hacia Uruguay

El refuerzo de la conectividad no se limita a los tramos desde Brasil. Aerolíneas anunció también un aumento de frecuencias desde Argentina. La ruta Buenos Aires – Punta del Este alcanzará las 28 frecuencias semanales, cinco más que en la temporada pasada. En tanto, el servicio Buenos Aires – Montevideo contará con 16 vuelos por semana, dos adicionales respecto al verano anterior.