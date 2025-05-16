LICITACIÓN PÚBLICA N° 03/25

MOTIVO: “Adquisición de artículos de librería para stock”.

FECHA APERTURA DE SOBRES: El día 27 de Mayo de 2025 a las 10:00hs.

LUGAR DE APERTURA: Servicio Compras – Servicio Administrativo Financiero – Carlos Pellegrini Nº 894 – Corrientes, Capital – y se efectuará con la modalidad videoconferencia y/o streaming autorizada por Resolución del STJ N°239 con acortamiento de plazos. En caso de querer presenciar la misma, deberá consultar la página institucional del Poder Judicial, donde oportunamente se publicara el link de acceso.

Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones Particulares, Planilla de Cotización (Excel), Anexo I, Instructivo y Video para completar la planilla de cotización, podrán ser consultados y descargados a través del siguiente link: https://www.juscorrientes.gov.ar/servicio-administrativo-financiero/servicio-compras/licitaciones-2025/ Sin costo.

MUESTRAS: Deberán presentarse conforme lo establecido en el Art. 5° del Pliego de Condiciones Particulares.

Consultas Administrativas, Consultas Técnicas y/o Pedidos de Aclaratorias: deberán realizarse conforme lo establecido en los Art. 8° y Art. 9° del Pliego de Condiciones Particulares.

PRESUPUESTO OFICIAL: $144.214.000 IVA INCLUIDO (Pesos ciento cuarenta y cuatro millones doscientos catorce mil).