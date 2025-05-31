¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Empresarial

LICITACIÓN PÚBLICA N° 2 /2025

Por El Litoral

Sabado, 31 de mayo de 2025 a las 00:00

MINISTERIO SECRETARIA GENERAL PROVINCIA DE CORRIENTES LICITACIÓN PÚBLICA N°2/2025 EXPTE N°: 000-05337-2025

MOTIVO: “CONCESIÓN PARA LA EXPLOTACION DE LA OBRA DENOMINADA: “MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO CORRIENTES – LOCALES GASTRONÓMICOS.”

UBICACIÓN: CORRIENTES – CAPITAL.

FECHA DE APERTURA: 11 DE JULIO DE 2025 HORA: 09:00

LUGAR DE APERTURA: SALÓN VERDE DE CASA DE GOBIERNO. Sito en calle 25 de Mayo N°927. Corrientes. Capital.

VENTA DEL PLIEGO: $200.000,00 (Son Pesos Doscientos Mil).

Lugar de Venta del Pliego e informes: Oficina de la Subsecretaría de Promoción de Iniciativa Privada y Gestión Administrativa. Casa de Gobierno.

Fechas de venta del Pliego: desde el 03/06/2025 hasta el 12/06/2025.

