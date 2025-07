La fuerte confesión de Viviana Canosa: "Me acosté con..."

La "sospecha" de Mirtha Legrand sobre un supuesto romance entre Viviana Canosa y Alberto Fernández colocó a la periodista en el centro de atención, quien aprovechó la situación para realizar una inesperada autocrítica. “Hablé con Mirtha, me pidió disculpas, y le respondí que no era necesario hacerlas públicas porque, en realidad, no lo necesito. Yo sé quién soy, lo que hago y lo que digo”, comenzó la conductora. En ese momento, hizo una confesión contundente: “Me he acostado con mucha gente impresentable, pero no con los que me atribuyen”.

Con picardía, Canosa enfatizó: “Me equivoqué con un montón, una manga de pelot..., pero no con estos”, en referencia al presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y al expresidente argentino, Alberto Fernández.

Viviana Canosa, despiadada con Milei

El regreso de Viviana Canosa a la radio estuvo marcado por una contundente editorial sobre las razones por las cuales se quedó sin trabajo en Argentina. "Este es un gobierno que le tiene pánico a la libertad de expresión. Pasé de ser una periodista amiga a que pidieran mi cabeza", afirmó.

"Irónicamente, fueron nueve meses sin aire, todo un embarazo", agregó. También recordó el momento en que su relación con el actual presidente se quebró, ya que al principio tanto ella como Javier Milei coincidían en varios puntos. Explicó que todo cambió cuando denunció la presunta venta de candidaturas vinculadas a Sergio Massa. "Ahí me convertí en su enemiga. Yo solo conté la verdad y no iba a ser cómplice de este engaño al pueblo argentino", subrayó la conductora.

