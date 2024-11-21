Mia Khalifa salió al cruce de los rumores de romance con Julián Álvarez

Mia Khalifa, una famosa actriz de cine para adultos, desmintió en sus redes sociales su supuesta relación con el futbolista Julián Álvarez que publicaron en diversos medios internacionales. "No salgo con nadie", afirmó.

La intérprete libanesa-estadounidense negó la información de The Sun, A Bola y Il Messaggero, entre otros medios internacionales, acerca de que salía con el argentino campeón del mundo, quien mantiene una relación con María Emilia Ferrero.

"Para aclarar las cosas: no estoy saliendo con nadie, y si lo estuviera, ciertamente no sería con alguien que no tenga la edad suficiente para recordar dónde estaba el 11 de septiembre", publicó en X Mia Khalifa, que es una reconocida fan de futbolistas como David Beckham, Zinedine Zidane o Aaron Mooy.

Con su cita del 11 de septiembre (fecha de los atentados en las Torres Gemelas) Mia Khalifa se refiere a que

Julián Álvarez, que nació en enero de 2000, sólo tiene 24 años y era tan solo un bebé cuando el 11 de septiembre de 2001 ocurrieron los atentados a las Torres Gemelas y el Pentágono.

Mia Khalifa empezó su carrera en la industria pornográfica en 2014 y en poco tiempo se convirtió en una celebridad y en la actriz más vista y buscada en PornHub. Se retiró de la industria en 2017 y actualmente triunfa como modelo y empresaria. En 2019 reconoció en una entrevista que sólo ganó 12.000 dólares como actriz X.

Hoy con 31 años tiene más de 36 millones de seguidores en plataformas como Twitter, Facebook e Instagram).

Asegura que tuvo "estrés postraumático" tras dejar el porno: "Siento que pueden ver a través de mi ropa y me avergüenza".

"Creo que el estrés postraumático se activa principalmente cuando aparezco en público. Debido a las miradas que recibo, siento que la gente puede ver a través de mi ropa. Y me trae una profunda vergüenza. Me hace sentir que perdí todos los derechos a mi privacidad", aseguró en una entrevista reciente.

FUENTE: minutouno.com