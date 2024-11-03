El cuerpo de Liam Payne podrá ser repatriado

El sábado informaron que el cuerpo de Liam Payne, el ex One Direction fallecido el pasado 16 de octubre en Buenos Aires, finalmente podrá ser repatriado a Gran Bretaña y su padre, Geoff, fue captado por las cámaras de Ciudad.

“Autorizaron la entrega del cuerpo de Liam Payne a su padre y empieza el operativo para repatriarlo”, dijo Mauro Szeta desde su cuenta de X el sábado y desde este portal te mostramos las fotos del padre del artista en el Cementerio Británico.

Entonces, el periodista sumó información respecto al cuerpo del joven fallecido: “La justicia autorizó la entrega del cuerpo tras concluír los peritajes forenses más relevantes. Ahora el cuerpo quedó alojado en el cementerio Británico de CABA”.

Ciudad Magazine