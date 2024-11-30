Roberto García Moritán, más soltero que nunca: "Todavía no sané lo de Caro"

La relación de Pampita con Roberto García Moritán fue a fondo desde sus inicios, allá por 2019, y culminó este año con su divorcio. La otrora pareja comparte una hija, Ana, así que el legislador porteño hizo un esfuerzo por bajar su perfil mediático para resguardar a su familia, según explicó este viernes.

"La mejor manera de protegerme, de proteger a Caro y a los chicos, era no hablando más. Me parece que el tema ya pasó, estoy en otra. Yo estoy focalizado en mi ONG, en mis hijos, en algunas cosas de lo privado que estoy trabajando", comentó al canal El Trece.

"Estoy trabajando mucho como siempre. La vida del emprendedor es así", reforzó el también exministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, quien dejó su cargo este año por lo que describió como "motivos personales".

Desde entonces estuvo recluido en un centro de "vida sana", se separó y divorció de Pampita y volvió al ámbito privado.

"No tengo espacio porque tengo la cabeza en otra cosa, porque todavía no sané lo que pasó con Caro", reconoció el exmarido de Pampita antes de asegurar que "cada uno tiene sus procesos", lo que explicaría por qué él sigue soltero y ella ya presentó su nueva relación, con el polista Martín Pepa.

"Es verdad también que la realidad de ella es muy distinta a la mía ella. No tiene espacio para el dolor y yo con todo esto estoy madurando mucho y aprendiendo", reveló Roberto García Moritán, para quien "cuando se dé, se dará" el nuevo amor para él.

"Yo creo que tengo que estar el tiempo suficiente como para poder ponerme bien, reencontrarme, saber bien qué es lo que quiero y además el amor de verdad, ese amor de arraigo y de raíz sobre todo cuando hay familias involucradas necesita sus tiempos o sea no", agregó el exfuncionario macrista, que también es padre de Santiago y Delfina, a quienes comparte con su primera esposa.

"Para mí las cosas no son descartables. Hoy mi vida sentimental es la menor de mis preocupaciones", sentenció el exmarido de Pampita, quizás en referencia a la flamante relación de su exmujer.

