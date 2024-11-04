Axel celebró sus 25 años de trayectoria con dos shows emocionantes

Este viernes y sábado, Axel enamoró a sus fanáticos con dos shows increíbles en el Teatro Ópera. El reconocido artista celebró sus 25 años de carrera acompañado por sus fieles seguidores e hizo un repaso por toda su discografía.

El cantante sorprendió con un espectáculo totalmente nuevo, donde el impacto sonoro y visual sumergieron al público en un viaje único. Bajo la dirección musical de Maxi Espíndola (MYA), el repertorio estuvo plagado de clásicos aunque esta vez interpretados en nuevas versiones.

En un ambiente muy familiar y armonioso, el artista abrió la noche con "El motivo" y siguió con "Quédate", "Somos uno", "Mi fuerza eres tú" y "Miradas".

Durante el espectáculo no podía faltar un momento íntimo con el piano. Allí, interpretó "Cómo decirte", "Se dice amor", "Si pudieras", "Aunque me dobles la edad", "¿ Y qué?", entre otras, haciendo emocionar a todos.

Ya en la parte final del espectáculo, Axel cambió el look por un mono brilloso, muy llamativo y sorprendió presentando la versión salsa de sus temas “Te equivocas” y “Me puedes de punta a punta” y en la versión cuarteto de “Si va a ser será” y “Amada mía”.

En ese momento, el Teatro Ópera explotó y todo el público se levantó a bailar estas canciones, disfrutando de dos shows únicos y que guardarán en su memoria.

Por el lado de lo visual, la puesta en escena estuvo a cargo del equipo de Asalto (María Becerra) que supo plasmar la esencia del artista sobre el escenario, con una escenografía que resalta la naturaleza y revive las estaciones del año en concordancia con el recorrido musical del concierto.

Para el final, los éxitos más potentes, "Celebra la vida” y “Tu amor por siempre”, con los que dio fin a dos noches llenas de esperanza y renacimiento.

