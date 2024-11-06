¿Majo Martino estuvo con Franco Colapinto?

Desde su confirmación como el único argentino en Fórmula 1, Franco Colapinto se convirtió en el chico del momento. No solamente su talento frente al volante fue lo que emocionó a todos, sino también su actitud y entusiasmo al momento de conocer a sus fanáticos. De hecho, cada vez que brinda una entrevista, el piloto se muestra sonriente y no para de hacer chistes. Tal es así que, con su excelente histrionismo, ganó miles de seguidores, pero también ser blanco de distintos rumores.

Es por esto que, recientemente, cuando se filtró una foto de Franco Colapinto junto a distintas personalidades de la farándula argentina, varios comenzaron a especular sobre cómo se había dado este encuentro. Y ahora, Majo Martino fue quien habló al respecto, en especial teniendo en cuenta que es una de las que aparece en la fotografía. Durante su visita a Mirtha Legrand en la última emisión de "La noche de Mirtha", la influencer contó todos los detalles al respecto.

"¿Te encontraste con Franco Colapinto en Madrid?", le preguntó Mirtha Legrand. Ante esto y con una sonrisa, Majo respondió: "Si, me encontré con él". En tanto, los presentes empezaron a emocionarse, por lo que la conductora espetó: "Yo sabía que les iba a gustar esta pregunta". Sin embargo, Majo quiso ser clara y destacó: "Qué buen encuentro, fue hace poquito..". Tal es así que la Chiqui le dijo: "Qué locura los argentinos con Franco Colapinto".

Majo Martino, entonces, dijo: "Es una fiebre tremenda. Ya lo comparan con Maradona. Lo escuché hasta a Coppola decir esto". Por eso, Mirtha quiso saber qué pasa en Brasil. Por eso, Majo le explicó: "Bueno, va a correr en San Pablo ahora y hay un montón de argentinos que lo van a alentar. La verdad es que están todos como herborizados con él". Luego de esto, explicó cómo lo conoció: "Y bueno, yo lo encontré en Madrid, donde yo estaba de vacaciones con amigas y fuimos a comer a un restaurant argentino y el relacionista público que nos invitó, evidentemente lo invitó a él también y estaba comiendo en otra mesa".

En esa misma línea, la panelista continuó: "Yo llegué tarde esa noche y estábamos con Cande Tinelli, Natalie Pérez también y otras amigas. Entonces, Franco se levantó para ir a una especie de boliche que había en el mismo restaurant y cuando se estaba yendo, se quedó con nosotras charlando y a mi me dijo: "¿A vos no te vi antes" Entonces ahí nos quedamos charlando".

"Franco había visto que hablamos de él en Mañanísima (programa del que Majo es parte junto a Carmen Barbieri) porque evidentemente le mandan todas las noticias y la verdad que es tan carismático, es muy carismático", agregó Majo a su relato y después siguió: "Me dijo que tuvo que cerrar twitter porque la verdad que se le van todas".

Por otro lado, la panelista cerró: "No sabe cómo manejarse mucho con el tema de la fama y tiene una mentira piadosa con las mujeres. Me dijo que tenía 25 años. Pero después se arrepintió y me confirmó que tiene 21, pero que dice eso para que no se asusten".

FUENTE: minutouno.com