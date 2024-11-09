Damián Moya habló tras ser apuñalado: "Pudo haber sido mucho peor"

En los últimos días, se supo que un ex participante de Gran Hermano había sufrido una terrible situación dentro de un boliche mientras celebraba Halloween con sus amigos. Se trató de Damián Moya, que fue apuñalado en un baile de Ramos Mejía.

Según contó el periodista Fede Flowers, Moya "fue apuñalado y sufrió un corte tremendo" en el brazo mientras se encontraba en un local bailable. Hace unas horas, el ex participante del reality de Telefe habló con Teleshow y explicó cómo fue la situación que vivió durante el fin de semana.

“Esto pasó el día que se festejó el Halloween, el maldito Halloween, no tendría que haber salido. Fue en un boliche donde acostumbro a ir todos los fines de semana y normalmente nos conocemos entre todos, porque somos muy habitués. Pero ese fin de semana se llenó más de la costumbre por la celebración”, comenzó diciendo.

Y siguió: “Fui con amigos, estuve en un boliche ahí de Ramos. Nos estaban pidiendo fotos dentro del boliche. En un momento siento que había mucho amontonamiento de gente y empecé a sentir manos por todos lados. A mi amigo le quisieron arrancar la cadena y yo sentí que me querían meter la mano en el bolsillo. En ese momento veo que viene un chico de frente a mí con un cutter en la mano, ahí él da el manotazo y por el reflejo levanto la mano y me apuñaló el brazo”.

El exGran Hermano Damian Moya habló tras ser apuñalado en un boliche

“No pude identificar al chico porque cuando me cortó lo primero que hice fue mirarme el brazo, que estaba sangrando y en el tumulto de gente que había se mezcló el agresor. Me fui directamente a enfermería. Estuve como una hora y media. Luego me enteré que había sucedido una pelea dentro del boliche con un grupo de chicos y deduje que quizás el agresor estaba entre esos”, dijo en referencia a si pudo reconocer al agresor.

Acto seguido, "Damcer" siguió contando detalles de la situación: “En ese momento me sentí con taquicardia, ataque de pánico, porque desconfiaba de todo el mundo. Pero fue el momento de la adrenalina que tenía y se me pasó. Ya estoy bien, gracias a Dios no pasó a mayores, pudo haber sido mucho peor. Así que trato de tomarlo con tranquilidad”.

Con respecto al tratamiento de sus heridas, el joven resaltó: “Me tendrían que haber cosido la herida. Me dijo la doctora que me tenía que haber hecho tres puntos, pero la realidad es que yo me lo quise pegar con la gotita porque no quería que me cosan. Así que después me limpiaron la herida y ahora lo tengo bastante bien”.

Para cerrar, a pesar de haber sido atacado, Damián Moya contó que volverá al lugar. “Pienso volver al boliche, es más, quizás el fin de semana vaya. Obviamente sí voy a estar más atento, voy a pedir una medida. A la gente del boliche la conozco, es gente conocida, amiga mía. Por eso yo no quise hacer ningún problema ni nada. Pero si hubiera sido en otro lado, sí, seguramente hubiese hecho. Yo tenía mi sector VIP con mis amigos, pero a mí no me gusta quedarme en un lugarcito parado toda la noche. A mí me gusta recorrer siempre el boliche. Voy para abajo, subo, bajo a cada rato. Y fue en un momento que estuve en la parte de abajo”.

FUENTE: minutouno.com