Cami Mayan confesó cuál canción no pudo volver a escuchar tras separarse de Mac Allister

Desde que se separó, Camila Mayan fue contando detalles de la relación que mantuvo con Alexis Mac Allister. La influencer habló en diferentes oportunidades sobre lo mal que la pasó al enterarse de la infidelidad del futbolista y todo lo que eso trajo como consecuencia.

En las últimas horas, la integrante de "Patria y Familia", programa de streaming de Luzu TV, sorprendió al revelar que hay una canción que no pudo volver a escuchar por culpa del jugador de la Selección Argentina, ya que le recuerda a los cinco años que estuvieron juntos.

“Hay una de Wos que se relaciona con el Mundial (Qatar 2022)... ¡Que ni se te ocurra ponerla! No la puedo escuchar. Real, no puedo”, indicó en relación a “Arrancármelo”, que se convirtió casi en un himno para la Selección Argentina tras la obtención de la última Copa del Mundo.

Es que después de Mundial, Alexis Mac Allister decidió ponerle fin a la relación. Lo que llamó la atención y desató la polémica, a parte de la infidelidad, fue que lo hizo una vez que aterrizaron en Argentina y un día después de haber pasado Navidad juntos en La Pampa.

FUENTE: minutouno.com