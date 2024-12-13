En la recta final de Bake Off Famosos, Cande Molfese reconoció su romance con Gastón Edul

A tan solo días de la gran final de Bake Off Famosos, Cande Molfese sorprendió a todos al revelar que encontró el amor dentro de la famosa carpa de pastelería. La actriz, ex de Gastón Sofritti y que se destacó en el en el reality de repostería, confesó en una reciente charla con la conductora del programa: Wanda Nara que algo más que su pasión por la cocina floreció durante su participación en el programa.

Nara, quien se mostró curiosa por la vida sentimental de Molfese, deslizó que ella había encontrado el amor en el reality. Sin perder la oportunidad de hacer un juego de palabras, Cande le respondió con una sonrisa pícara: “¿Vos decís?”.

Pero la sorpresa no terminó ahí. Cande, con su característico humor, no dudó en seguir revelando detalles sobre su experiencia en Bake Off. Enseguida, aseguró que sí, encontró el amor en la pastelería, generando aún más intriga entre los televidentes. "Recibí muchos mensajes, pero Wanda quería saber acerca de un mensaje en particular", confesó dejando a todos expectantes.

Fue entonces cuando la novia de L-Gante, lanzó la frase que terminó por descolocar a todos: "¿Bebé?". Ante la curiosidad de Wanda, Cande continuó jugando con su respuesta y bromeó: “¿Bebé, te parece grave? Bebé, yo le digo ‘bebé’, filmame, hola bebé, ¿qué hacés bebé?”

Fue en ese momento cuando Cande reflexionó sobre las diferencias generacionales y cómo los jóvenes se comunican, manifestando: “¿Viste cómo somos los jóvenes? Vos también sabes de eso”, haciendo alusión a todo lo que se encuentra viviendo la empresaria con el cantante de cumbia 420 desde que se separó de Mauro Icardi.

A lo que Wanda, con su típica soltura, respondió: “Libres y sin presiones”. Cande no dejó pasar la oportunidad y remató: “Sin presiones”, a modo de guiño con respecto relación que mantiene con el periodista Gastón Edul, quien ha sido objeto de rumores y especulaciones en las últimas semanas. La frase dejó en evidencia que Cande sigue manteniendo su postura relajada sobre su vida amorosa, sin dejarse presionar por el alrededor

FUENTE: minutouno.com