Carpetazo: de militante del PRO a "rockero" y participante de Gran Hermano 2025

Ezequiel Ois, de 24 años y oriundo de Ramos Mejía, se convirtió en el jugador número 24 en ingresar a la casa de Gran Hermano 2025, y en contra del perfil que mostró este lunes, en las redes sociales no tardó en llegar el carpetazo, exponiendo su pasado como militante del PRO.

Profesor de tenis y amante de la música, el joven sorprendió con su look rockero. Se define como "amiguero", "sociable" y "familiero", y cree que puede ganar porque siente que va a resaltar, según dijo en su presentación.

En las redes sociales quedó al descubierto que al menos hasta el 2019, y con un aspecto totalmente diferente, Ezequiel militaba en el PRO. Es así que tiene fotos con María Eugenia Vidal, Elisa Carrió y Fernando Iglesias, entre otros.

"Tengo 19 años, soy apasionado de la política. Represento al PRO junto a la juventud de la Comuna 14. En mis ratos libres juego al tenis y toco la guitarra", dice su perfil de Twitter, el que posiblemente no actualiza desde hace cinco años.

