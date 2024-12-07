Escándalo en Gran Hermano España: expulsan a un participante por acoso sexual

Un nuevo escándalo se desató en las últimas horas en la TV de España: con el reality Gran Hermano en curso, el conductor tuvo que anunciar una tajante decisión de la producción que despertó todo tipo de reacciones en redes sociales.

La determinación de los organizadores de Gran Hermano España tuvo como protagonista a Adrián, uno de los participantes del certamen de convivencia, acusado de hostigar y acosar sexualmente a una de sus compañeras: "Esta actitud intolerable de Adrián lleva a la organización de Gran Hermano a expulsarlo disciplinariamente. Volvemos en cinco minutos", señaló el conductor Jorge Javier Vázquez, ante el silencio absoluto del estudio televisivo.

Seguidamente, el ciclo comenzó a mostrar los momentos que llevaron a la producción a eliminar de la competencia a este participante. En uno de ellos, Maica -la participante acosada- mantiene una discusión con Adrián: "¿Sabés qué? No me voy a bajar a donde quieres que me baje", le señala. A esto, el hombre responde: "Yo no quiero hacerte bajar a ningún lado. Mejor no te bajes, no vaya a ser que te lleves una sorpresa y te hagas mujer".

Estos comentarios fueron severamente repudiados en redes sociales y, por supuesto, tenidos en cuenta por la organización del show. "Adrián, eres muy obsceno diciéndome ese comentario en frente de mis compañeros. Eso no ha estado bien y me merezco unas disculpas", se defendía Maica.

Ante las advertencias del conductor sobre sus comentarios machistas, Adrián hizo caso omiso y eso derivó en su posterior eliminación de Gran Hermano. En este sentido, el conductor también enfatizó en la reacción de los compañeros que estaban alrededor de aquella situación y, en vez de frenar a Adrián, lo alentaban con sus risas.

"Un comentario como ese hacia una mujer es inadmisible e intolerable. Ha ocurrido una vez pero no va a ocurrir dos veces. Si vuelve a darse esta situación dentro de la casa, la persona que lleve a cabo este acto será expulsada disciplinariamente, de forma inmediata", advertía Vázquez.

Luego de eso, Adrián se acercó a Maica, como para pedirle perdón, pero volvió a incurrir en el acoso: "Como que me provoques, voy a estar a un metro de ti, de aquí hasta que me vaya", indicó, para luego hacerle un comentario sumamente grosero de índole sexual e intentar besarla a la fuerza, pese a que Maica le indicaba que quería distancia.

Ante esto, la decisión de Gran Hermano fue irreversible: Adrián está afuera de la competencia.

FUENTE: minutouno.com