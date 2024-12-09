La fuerte teoría de una vidente sobre Franco Colapinto que involucra a la China Suárez

En medio de tanto revuelo, Franco Colapinto sigue dando de que hablar. En las últimas semanas, el joven corredor viene siendo el foco de atención por algunas situaciones que protagoniza en su vida profesional y personal.

Por otro lado, fue visto con la China Suárez en Madrid, donde tuvieron una cita y los rumores de romance estallaron. Ahora, la reconocida astróloga mexicana, Mhoni Vidente, en su stream Tenemos una cita, habló de la energía que está transmitiendo del piloto de Fórmula 1 y aseguró que fue víctima de una "brujería" que le fue traspasada por la China Suárez.

En el mes de septiembre, la astróloga había anticipado que Colapinto tenía que estar atento a las envidias y rumores que iban a comenzar a decirse sobre su vida personal.

A raíz de esto, la vidente confesó que la "brujería" le generó una mala racha en las carreras de Brasil, las Vegas y Qatar. La palabra de Mhoni comenzó a tener peso después de que

La palabra de Mhoni Vidente se volvió relevante luego de que vaticinara el triunfo de Argentina en el Mundial de Qatar, la eliminación de México y la salida del Tata Martino de la dirección de la selección "tricolor".

FUENTE: minutouno.com