Por qué Nazarena Vélez volvió muy preocupada de sus vacaciones en Brasil: su descargo

La panelista de LAM admitió que cree que se contagió de algo durante su último viaje a la playa.
 

Por El Litoral

Jueves, 01 de agosto de 2024 a las 11:43

Nazarena Vélez regresó a LAM, programa donde es panelista, después de haber vivido un viaje playero inolvidable en Brasil junto a su novio, Santiago Caamaño, y su hijo Thiago.

En este contexto, les contó a sus compañeras que comió y tomó mucho; la pasó bárbaro bronceándose a diario a orillas del mar. Sin embargo, regresó a Buenos Aires con una fuerte preocupación.

“Capítulo aparte para el pelo. No sé si me contagié piojos, si en la arena había algún bichito o qué, pero no saben lo que me pica la cabeza”, admitió Nazarena, molesta.

¿POR QUÉ NAZARENA VÉLEZ CREE QUE TIENE PIOJOS?
Nazarena Vélez contó por qué sospecha que se contagió piojos.

“No sé. Fue el sol que me perforó el cerebro y me dejó así o me contagié piojos. No dejo de rascarme la cabeza, además de que me tengo que hacer un baño de crema porque me das vuelta y soy un escobillón”, cerró, divertida.

 

