Wanda Nara y L-Gante estarían juntos nuevamente

A semanas de haber confirmado su separación, Wanda Nara y L-Gante habrían estado juntos este sábado por la noche y los rumores de una reconciliación estallaron. A raíz de esto, este domingo, Ángel de Brito compartió fotos y videos de ese momento.

"La novela non stop. Volvió L-Gante”, escribió el periodista en su cuenta de Instagram. Acto seguido, mostró una foto de la mediática subiendo a una camioneta y aseguró: “Wanda se fue de boliche con L-Gante”.

Lejos de terminar ahí, el conductor de LAM siguió dando más detalles. “Wanda se fue al boliche con L-Gante en la previa del cumple de la nena. A su entorno le dice que los videos son de Navidad jajaja”, comentó.

Acto seguido, el periodista compartió una serie de videos que prueban sus dichos e incluso capturas que dan cuenta de que la expareja habría usado el mismo buzo negro de Balenciaga.

Todos estos rumores se dieron porque este sábado, L-gante brindó un show en el boliche Cherry, ubicado en Don Torcuato, fue allí que la mediática se hizo presente y lo acompañó. De hecho, muchos de los presentes la vieron a Wanda al costado del escenario y se tomaron fotos con ella.

El guiño de L-Gante y Wanda Nara que confirmaría una segunda oportunidad

Parecía que L-Gante había logrado salvarse de la interminable novela que protagonizan Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez, pero en las últimas horas el referente de la cumbia 420 demostró que está lejos de salir de ese universo algo tóxico.

El cantante compartió, hace algunas horas, una historia en la que Wanda lo etiquetó. Allí, la mediática se encontraba ejercitando sus glúteos. Con un emoji de brazo aguerrido y la carita haciendo una seña militar, el artista demostró que sigue en contacto con la conductora.

Ahora bien, ¿es esto suficiente para pensar en una segunda oportunidad entre ambos? No exactamente, pero sí esta historia da indicios de que donde hubo fuego, cenizas quedan. Y aquí, sin dudas, las hay. De hecho, muchos seguidores creen que aún siguen juntos, aunque no hay pruebas hasta el momento.

Otro gesto reciente de L-Gante fue un "like" suyo en una noticia de C5N, en la que se habla de lo que hicieron la China Suárez y Mauro Icardi en la fiesta Bresh de Mar del Plata. El "me gusta" fue detectado por Pepe Ochoa, quien no dudó en compartirlo en la cuenta de X @elejercitodelam.

