Pidieron indagar a Aníbal Lotocki por la muerte de Silvina Luna

A más de dos años de la muerte de Silvina Luna, el fiscal federal Pablo Turano pidió que el médico Aníbal Lotocki sea indagado por homicidio simple, al considerar que su “omisión de actuar” derivó directamente en el fallecimiento de la modelo.

Según el funcionario judicial, el cirujano -ya condenado por lesiones graves a otras víctimas- no tomó las medidas necesarias para revertir las consecuencias de las intervenciones estéticas que él mismo había realizado años atrás.

En su escrito, Turano detalló que Lotocki “incurrió en la omisión de actuar que derivara en la muerte de la víctima”, y explicó que, una vez que tomó conocimiento de los graves padecimientos de Luna -producto de los granulomas que se generaron tras las operaciones realizadas en 2011-, el médico tenía el deber de asistirla o, al menos, intentar mitigar los daños ocasionados.

“El actuar doloso previo de Lotocki generó un riesgo que estaba obligado a neutralizar”, enfatizó el fiscal. El pedido de indagatoria busca determinar si Lotocki, además de ser responsable de las lesiones iniciales, incurrió en un delito más grave al desentenderse de la evolución médica de Luna.

Si el juez acepta la solicitud, el médico podría enfrentar una nueva causa bajo la figura de homicidio simple, que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión. Esta medida reaviva el reclamo de justicia de familiares y allegados de la modelo, que desde su muerte impulsan una investigación integral sobre la actuación del cirujano.

