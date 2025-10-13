Sofía Pachano y su pareja anunciaron que esperan un varón con un original mensaje

Sofía Pachano y Santiago Ramundo conmovieron a sus seguidores al anunciar el sexo de su bebé de una forma tan original como emotiva. La actriz, que atraviesa un embarazo muy seguido por sus fans, publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotos en las que se la ve abrazada a su pareja, sosteniendo un diario con un gran titular que dice: “¡Extra, extra! ¡Es varón!”.

Las imágenes, en blanco y negro y a color, reflejaron la alegría del momento y la complicidad de la pareja. Con el humor que la caracteriza, Sofía acompañó el posteo con un texto que desbordó ternura: “¡Es varón! Le damos la bienvenida a un nuevo canillita a la familia paterna. En la materna, nos preparamos para comprar los derechos de ‘Newsies: El Musical’”.

Además, bromeó sobre la elección del nombre: “PD: no pregunten, porque no tenemos. Seguirá siendo bebé Millas por ahora”, en referencia al apodo que sus seguidores adoptaron para el pequeño desde los primeros meses de gestación.

La publicación rápidamente se volvió viral, recibiendo miles de likes y comentarios llenos de felicitaciones. “Qué hermosa forma de contarlo”, “Son puro amor”, “Felicitaciones por la noticia y por la originalidad” y “Vamos los pibes” fueron algunos de los mensajes que inundaron la sección de comentarios, celebrando el ingenio y la felicidad de la pareja.

Sin embargo, el embarazo de Sofía no estuvo exento de complicaciones y preocupaciones. Hace algunas semanas, la actriz había contado que debía modificar su alimentación por indicación médica. “Ya lloré un montón, porque qué garcha tener que hacer dieta en el embarazo”, confesó entre risas, mostrándose honesta y cercana con sus seguidores. También, apelando a su humor característico, le habló a su hijo desde la panza: “¿Vos entendés todas las renuncias que está haciendo tu madre? ¿Y tu padre deja el vino? No, a nada”.

Frente a especulaciones sobre un supuesto antojo que habría causado malestar, Pachano aclaró: “No fueron las uvas, eso fue nuevo. El problema fue todo lo otro del mes”. Con esa sinceridad que la distingue, la actriz y también cocinera comparte cada paso de esta etapa con sus fans, que ahora esperan con entusiasmo la llegada del pequeño “bebé Millas”.

Felicidad total: las fotos del anunció de Sofía Pachano y Santiago Ramundo

FUENTE: minutouno.com