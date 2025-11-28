Daniel Gómez Rinaldi se desmayó en vivo en plena discusión televisiva: qué ocurrió

Una inesperada situación generó alarma durante la emisión de Los Profesionales de Siempre (El Nueve), cuando Daniel Gómez Rinaldi se descompensó en vivo en medio de un cruce con Evelyn Von Brocke. El periodista estaba realizando un móvil para el programa, mientras la panelista participaba a través de una comunicación telefónica.

La conversación comenzó a tensarse cuando Von Brocke empezó a cuestionarlo por varios temas mediáticos, entre ellos sus dichos sobre Pilar Smith —que derivaron en una rectificación tras una carta documento— y más tarde, la disputa en torno a la herencia de Antonio Gasalla y el conflicto con APTRA. Fue entonces cuando la reacción de Rinaldi reflejó el malestar que sentía: “¡Ay, no!”, exclamó llevándose las manos al rostro. Acto seguido, lanzó otra frase que dejó a todos sorprendidos: “No puedo seguir escuchando, me voy del móvil”, mientras desde el estudio se escuchaban risas.

En su intento por frenar la exposición de ciertos temas, alcanzó a reclamar: “¡Respeten la intimidad de los artistas, por favor!”, pero el momento terminó escalando. Debido al calor que había en Radio Rivadavia y al tono del debate, el periodista comenzó a abanicarse hasta que, finalmente, se cayó de la silla y quedó desplomado en el piso.



En un primer momento, quienes estaban en el piso del programa creyeron que se trataba de una broma o un acting, y Florencia de la V incluso soltó una risa, lo que luego generó críticas en redes sociales. La preocupación llegó recién cuando observaron que compañeros de la radio se acercaban a asistirlo.

Tras varios minutos, el panelista logró recomponerse y aclaró lo sucedido con pocas palabras, explicando su malestar físico: “Me dolía la cabeza y no aguanté”.



