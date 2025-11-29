Juanita y Marcelo Tinelli volvieron a mostrarse juntos

La tensión dentro del clan Tinelli sumó un nuevo capítulo cuando Juanita Tinelli decidió dar un giro y acercarse nuevamente a Marcelo Tinelli, apenas días después del fuerte descargo que realizó en contra de su padre por la amenaza de muerte que denunció.

En las últimas horas, ambos aparecieron en un video publicado en la cuenta de Instagram de Marcelo, donde se los ve disfrutando juntos mientras interpretan la canción “Vivir así es morir de amor” de Nathy Peluso, y el posteo estuvo acompañado por un “Te amo”.

El gesto público parece indicar que el vínculo comienza a recomponerse y deja abierta la posibilidad de que también haya un acercamiento con sus hermanas, Candelaria y Micaela, con quienes la relación atravesó momentos de distancia.

