El deseo de los hinchas de River para que Ronaldo juegue en el club

Cristiano Ronaldo plantando en Al Nassr y sin acción en su último partido ante Al Riyadh por decisión personal, a modo de "huelga" por su disconformidad con el rumbo deportivo e institucional del club, los hinchas de River tomaron nota rápidamente y se pusieron al hombro una movilización que revolucionó las redes sociales. ¿Para qué? Con un osado pedido: pujar por su llegada al Millonario, justo en el día previo a su cumpleaños, que se celebra este 5 de febrero.

Miles de fanáticos vieron una pequeña luz en medio de la incertidumbre en torno al futuro de la leyenda portuguesa y viralizaron el hastag #CR7aRiver, a tal punto de que se convirtió en segunda tendencia en la Argentina y las repercusiones arribaron hasta tierras de Arabia Saudita.

En el país donde milita el delantero, que está cumpliendo 41 años se hicieron eco de la movida, pero ningún medio abrió la puerta para una hipotética salida, ya que el jugador ya se entrena con sus compañeros. De hecho, en las últimas horas hizo un posteo que se leyó entre líneas como una forma de calmar las aguas entre tanta tensión.

Camisetas con su nombre, la mítica "7" estampada y cientos de fotos creadas con IA invadieron a la plataforma X junto a mensajes relativos al sueño de que Cristiano Ronaldo se cruce el mundo y se vea tentado para jugar en River. Claro, la ilusión de los hinchas no lo se sustenta en el presente del jugador, sino también se aferra a aquel llamado que el Muñeco le hizo el año pasado a CR7 como otro factor para soñar en grande.

Vale recordar que el propio Gallardo reconoció que lo quiso tentar hace casi un año atrás y contó los detalles de aquel operativo seducción: “Fue a mediados de marzo, un contacto informal a través de un amigo en común. Le dije ‘che, hay un Mundial de Clubes y un jugador como vos, que marcó una época... ¿Tenés intenciones de jugarlo?’. No solamente se sintió reconocido, sino que lo evaluó, lo pensó”.

Finalmente, el máximo goleador de la historia del fútbol (961 conquistas a sus 41 años) agradeció la propuesta del DT de River pero decidió quedarse en Arabia Saudita: “Nos dijo que tenía que preparar la temporada que viene”. Y soltó entre risas: “Si picaba, picaba, ja”.

A diferencia de aquel entonces, hoy en Núñez no se inició una nueva gestión ni tampoco hay chances concretas de que pudiera darse el pase de Ronaldo, sino que todo fue parte de una movida digital encabezada por los hinchas de La Banda.

