El Impenetrable: confirman un nuevo nacimiento de yaguareté en estado silvestre

El avistaje del primer cachorro silvestre de yaguareté en la zona del río Bermejo marcó un hito en el proceso de recuperación de la especie en el Chaco argentino. La noticia se conoció por las redes sociales de Fundación Rewilding Argentina.

El registro inicial fue realizado en agosto de 2024 por los guías locales. En aquella oportunidad observaron, sobre una barranca y sentados de frente, a la hembra Nalá junto a su cría.

Nuevos registros en la misma zona

Meses después, personal del Parque Nacional El Impenetrable volvió a detectar la presencia de un yaguareté con un cachorro a orillas del mismo río. La hembra no pudo ser identificada —aunque se presumía que podía tratarse nuevamente de Nalá— y el cachorro fue visto a la distancia mientras corría por la barranca.

Los observadores advirtieron entonces un rasgo distintivo: al ejemplar le faltaba gran parte de la cola.

Imágenes de cámaras trampa

Recientemente, cámaras trampa instaladas por la Fundación Rewilding Argentina obtuvieron nuevos registros en video de Nalá junto a su cachorro. Según se informó, el juvenil presenta la cola intacta, lo que permitió diferenciarlo del ejemplar visto anteriormente.

Este dato confirmó la presencia de un segundo nacimiento en el área.

Identificación de una segunda hembra

A partir de la nueva evidencia, los equipos consideran que la hembra no identificada sería Keraná, que también se mostró acompañada por su cría, el cachorro que presenta la falta de una parte de la cola.

El registro de ambos nacimientos refuerza el seguimiento de la especie en el Parque Nacional El Impenetrable y aporta nuevos datos sobre su reproducción en estado silvestre.