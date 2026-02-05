Torneo Regional de Ajedrez en Corrientes: modalidad por equipos y fecha confirmada

Paso de los Libres será escenario del 4° torneo regional de ajedrez, que se disputará el próximo domingo 15 de febrero en las instalaciones del Club Guaraní. La competencia llevará el nombre “José Luis Romero” y se jugará bajo la modalidad por equipos de tres tableros.

El certamen convocará a ajedrecistas locales y de distintas localidades de la provincia y la región, entre ellas Alvear, Santo Tomé, Monte Caseros, Mercedes, Curuzú Cuatiá, Goya, además de representantes de Formosa y de la ciudad brasileña de Uruguayana.

Inscripción

La inscripción está abierta para equipos conformados por tres jugadores titulares y un suplente. El costo general es de 45 mil pesos, mientras que los equipos de Paso de los Libres abonarán una tarifa diferencial de 36 mil pesos.

Los interesados en participar deben comunicarse al teléfono 3772-626298, para completar el proceso de inscripción.

El torneo regional de ajedrez otorgará premios en dinero por un total de 300 mil pesos, que serán distribuidos entre los tres primeros puestos. Además, se entregarán trofeos y medallas.

Desde el Club Guaraní señalaron que desde hace tres años se impulsa de manera sostenida la práctica del ajedrez en la ciudad, con actividades orientadas a niños, adolescentes, jóvenes y adultos.