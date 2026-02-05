Corrientes fortalece la detección precoz de la hipoacusia en niños

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes avanza con acciones para fortalecer el Programa Provincial de Detección Precoz de la Hipoacusia, con el objetivo de promover el diagnóstico temprano y la atención integral de la salud auditiva en la provincia.

En este marco, se realizó una reunión de trabajo con referentes provinciales, encabezada por la subsecretaria de Salud de la Mujer, la Niñez y la Adolescencia, Adela Saade.

Durante el encuentro se repasaron distintos aspectos vinculados al área audiológica. Saade recordó que “la provincia cuenta hace 12 años con el Programa Provincial de Pesquisa Auditiva, que actualmente funciona en las maternidades”, donde fonoaudiólogos realizan los estudios antes del alta médica, tal como establece la normativa vigente.

La funcionaria explicó que “esta pesquisa permite detectar tempranamente enfermedades auditivas y, de acuerdo con el resultado, definir el camino diagnóstico y terapéutico correspondiente”.

Residencias médicas y capacitación en salud auditiva

Otro eje del encuentro fue el avance del proyecto de la Residencia en Fonoaudiología Clínica, que incluirá articulación con provincias como Chaco mediante acuerdos institucionales.

En el área de Otorrinolaringología, se destacó el crecimiento sostenido de cirugías de amígdalas, adenoides e implantes cocleares. Corrientes fue una de las primeras provincias en realizar implantes cocleares.

“Hoy estamos al mismo nivel que Buenos Aires y Córdoba en calidad de atención de los niños implantados, y la detección temprana nos permite intervenir a tiempo”, afirmó Saade.

Además, se avanzó en la creación de la Residencia de Otorrinolaringología Pediátrica, que se desarrollará en el Hospital Pediátrico. Se incorporará como opción en el próximo llamado y cuenta con programa, capacitadores, duración y cupos ya definidos.