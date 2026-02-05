†

RAÚL FLEITAS

Q.E.P.D.

Falleció el 03/02/2026. Raul, te despedimos con todo el dolor, abuelo amoroso. Emma, Stefano y Gianna, tus nietos queridos. Tus hijos Fernando, Carolina, Karina y Martin, tu hijo político Rodrigo Arrate, Patricia Carballo y flia, deseamos Dios te reciba en sus brazos amorosos. c/050

†

RAÚL FERNANDO FLEITAS

Q.E.P.D.

Falleció el 03/02/2026. Tus amigos del Quinto Segunda de la Promo 81 de Comercio: Daniel Carrillo del Pino, Alejandro Paterlini, Gustavo Machuca, Gustavo Sorg, Sergio Quintana, Carlos Gold, Pele Gómez, Raul Puyol, Humberto Niveiro, Jorge Roma Elizalde, David Birenbaum, Daniel Ramírez y Juan Carlos Almirón participan con profundo dolor de la repentina partida hacia la casa del Señor de nuestro querido amigo, rogando el descanso eterno de su alma y acompañando a sus familiares en este difícil trance. Te extrañaremos querido Taulo... c/051

†

RAÚL FERNANDO FLEITAS

Q.E.P.D.

Falleció el 03/02/2026. Tus compañeras del 5to 2da de la Promo 81 de Comercio: Miriam Almada, Picky Alsina, Estela Aquino, Sandra Barbieri, Coty Cardozo, Lita Cabrera, Rita Correa, Edy Escobar, Marisa Fernández, Elsa Flores, Miriam Franco, Marita Forastier, Silvana Giménez Belle, Pompi Leguizamón, Zulma Lancelle, Perla Levy, Elvi Maidana, Mariana Mariño, Judith Meschman, Celeste Prieto, Maly Roch y Marta Zalazar participan con inmenso dolor de la partida hacia el reino celestial del querido amigo y compañero Raul, elevando una oración para su descanso eterno. c/053