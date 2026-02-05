Altas temperaturas: recomendaciones para evitar golpes de calor en adultos mayores

Ante las altas temperaturas, el Ministerio de Salud Pública de Corrientes recordó una serie de recomendaciones para prevenir golpes de calor en personas mayores, consideradas el grupo más vulnerable frente a las olas de calor.
La información fue difundida a través de la Dirección de la Tercera Edad, dependiente de la cartera sanitaria provincial.
Recomendaciones para la prevención
Desde el área aconsejan adoptar medidas simples pero fundamentales para reducir riesgos:
- Permanecer en ambientes frescos, ventilados o con aire acondicionado
- Mantener una hidratación constante durante todo el día
- Consumir agua con frecuencia, aun sin sensación de sed (entre 2 y 3 litros diarios)
- Usar ropa clara y holgada
- Reducir la actividad física o realizarla en horarios nocturnos
- Evitar la exposición al sol entre las 11 y las 17
- Protegerse con gorras, sombreros o sombrillas
- Priorizar el consumo de frutas y verduras
- Evitar comidas abundantes y altas en calorías
- No ingerir bebidas alcohólicas, muy azucaradas o calientes
Síntomas de alerta
Desde la Dirección de la Tercera Edad advirtieron que un golpe de calor puede provocar:
- Aumento de la temperatura corporal (40 °C o más)
- Mareos o náuseas
- Pulso y respiración débiles
- Cansancio o agotamiento
- Deshidratación
- Dolor de cabeza
- Presión arterial baja
- Desmayos
Qué hacer ante un golpe de calor
En caso de que una persona mayor presente síntomas, se recomienda:
- Sentarla a la sombra si se encuentra en la vía pública
- Solicitar ayuda a personas cercanas
- Dar aviso inmediato a la Dirección de Emergencia Sanitaria (DES) al 107
- Ofrecer agua fresca mientras se aguarda asistencia médica
Población de mayor riesgo
Desde Salud Pública remarcaron que las personas mayores presentan un riesgo significativamente mayor de deshidratación en comparación con adultos jóvenes, por lo que insisten en reforzar los cuidados durante los días de temperaturas extremas.