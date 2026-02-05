Altas temperaturas: recomendaciones para evitar golpes de calor en adultos mayores

Ante las altas temperaturas, el Ministerio de Salud Pública de Corrientes recordó una serie de recomendaciones para prevenir golpes de calor en personas mayores, consideradas el grupo más vulnerable frente a las olas de calor.

La información fue difundida a través de la Dirección de la Tercera Edad, dependiente de la cartera sanitaria provincial.

Recomendaciones para la prevención

Desde el área aconsejan adoptar medidas simples pero fundamentales para reducir riesgos:

Permanecer en ambientes frescos, ventilados o con aire acondicionado

Mantener una hidratación constante durante todo el día

Consumir agua con frecuencia, aun sin sensación de sed (entre 2 y 3 litros diarios)

Usar ropa clara y holgada

Reducir la actividad física o realizarla en horarios nocturnos

Evitar la exposición al sol entre las 11 y las 17

Protegerse con gorras, sombreros o sombrillas

Priorizar el consumo de frutas y verduras

Evitar comidas abundantes y altas en calorías

No ingerir bebidas alcohólicas, muy azucaradas o calientes

Síntomas de alerta

Desde la Dirección de la Tercera Edad advirtieron que un golpe de calor puede provocar:

Aumento de la temperatura corporal (40 °C o más)

Mareos o náuseas

Pulso y respiración débiles

Cansancio o agotamiento

Deshidratación

Dolor de cabeza

Presión arterial baja

Desmayos

Qué hacer ante un golpe de calor

En caso de que una persona mayor presente síntomas, se recomienda:

Sentarla a la sombra si se encuentra en la vía pública

Solicitar ayuda a personas cercanas

Dar aviso inmediato a la Dirección de Emergencia Sanitaria (DES) al 107

Ofrecer agua fresca mientras se aguarda asistencia médica

Población de mayor riesgo

Desde Salud Pública remarcaron que las personas mayores presentan un riesgo significativamente mayor de deshidratación en comparación con adultos jóvenes, por lo que insisten en reforzar los cuidados durante los días de temperaturas extremas.